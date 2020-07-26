3 büyüklerden transfer yarışı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun getirdiği yeni yabancı sınırlaması, transfer döneminde büyük takımların gözünü yerli isimlere çevirmesine neden oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun getirdiği yeni yabancı sınırlaması, transfer döneminde büyük takımların gözünü yerli isimlere çevirmesine neden oldu.
Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da yeni sezon öncesi kadrolarında geniş bir revizyona gitmeye hazırlanıyorlar.
Transferde bütçe darlığı nedeniyle yerli ve kaliteli oyuncuları kadrosuna katmak isteyen bu üç ekip, zaman zaman da aynı futbolcular için karşı karşıya geliyor.