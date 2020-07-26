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  3. 26 Temmuz 2020 23:21

3 büyüklerden transfer yarışı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun getirdiği yeni yabancı sınırlaması, transfer döneminde büyük takımların gözünü yerli isimlere çevirmesine neden oldu.

3 büyüklerden transfer yarışı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun getirdiği yeni yabancı sınırlaması, transfer döneminde büyük takımların gözünü yerli isimlere çevirmesine neden oldu.

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3 büyüklerden transfer yarışı

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da yeni sezon öncesi kadrolarında geniş bir revizyona gitmeye hazırlanıyorlar.

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3 büyüklerden transfer yarışı

Transferde bütçe darlığı nedeniyle yerli ve kaliteli oyuncuları kadrosuna katmak isteyen bu üç ekip, zaman zaman da aynı futbolcular için karşı karşıya geliyor.

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3 büyüklerden transfer yarışı

Hürriyet'te yer alan habere göre o oyunculardan biri de Sinan Gümüş...

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