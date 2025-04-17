32 yaşındaki Wout Weghorst Türkiye'ye geri dönüyor
Türkiye'de daha önce kısa bir süreliğine giydiği Beşiktaş formasıyla Süper Lig'e damgasını vuran ve şimdilerde 32 yaşında olan Wout Weghorst'un rotasının yeniden Türkiye'ye çevirdiği açıklandı.
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyerken hem futbolu hem de karakteriyle büyük saygı kazanan Wout Weghorst'un menajerinden dikkat çeken bir açıklama geldi.
Wout Weghorts'un yeniden Beşiktaş'ın gündeminde olduğu bilinirken yıldız golcünün temsilcisinden açıklama geldi.
Wout Weghorts'un menajeri Mithat Halis yaptığı açıklamada, Wout Weghorts'u Beşiktaş'a önerdiklerini ancak Beşiktaş yönetiminin Immobile'yi aldığını söyledi.
Radyospor'a konuşan Mithat Halis, ''Geçen yaz Weghorst'u Beşiktaş'a söyledik. O dönemki asbaşkan 'Biz Immobile'yi alacağız diye tutturdu. Weghorst Hollanda milli takımını oyuncusu. Dünya Kupası'nda attığı goller ve yapabileceklerini herkes gördü. Ajax'tan önce Milan'a gidiyordu, ama transferi yetiştiremediler. Weghorst bu yaz Türkiye'ye gelir. Her takıma gelebilir. Ajax'la anlaşsınlar, Weghorst gelir ve tam performans oynar'' dedi.