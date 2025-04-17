32 yaşındaki Wout Weghorst Türkiye'ye geri dönüyor

Radyospor'a konuşan Mithat Halis, ''Geçen yaz Weghorst'u Beşiktaş'a söyledik. O dönemki asbaşkan 'Biz Immobile'yi alacağız diye tutturdu. Weghorst Hollanda milli takımını oyuncusu. Dünya Kupası'nda attığı goller ve yapabileceklerini herkes gördü. Ajax'tan önce Milan'a gidiyordu, ama transferi yetiştiremediler. Weghorst bu yaz Türkiye'ye gelir. Her takıma gelebilir. Ajax'la anlaşsınlar, Weghorst gelir ve tam performans oynar'' dedi.