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32 yaşındaki Wout Weghorst Türkiye'ye geri dönüyor

Türkiye'de daha önce kısa bir süreliğine giydiği Beşiktaş formasıyla Süper Lig'e damgasını vuran ve şimdilerde 32 yaşında olan Wout Weghorst'un rotasının yeniden Türkiye'ye çevirdiği açıklandı.

32 yaşındaki Wout Weghorst Türkiye'ye geri dönüyor - Resim: 1

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyerken hem futbolu hem de karakteriyle büyük saygı kazanan Wout Weghorst'un menajerinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

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32 yaşındaki Wout Weghorst Türkiye'ye geri dönüyor - Resim: 2

Wout Weghorts'un yeniden Beşiktaş'ın gündeminde olduğu bilinirken yıldız golcünün temsilcisinden açıklama geldi.

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32 yaşındaki Wout Weghorst Türkiye'ye geri dönüyor - Resim: 3

Wout Weghorts'un menajeri Mithat Halis yaptığı açıklamada, Wout Weghorts'u Beşiktaş'a önerdiklerini ancak Beşiktaş yönetiminin Immobile'yi aldığını söyledi.

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32 yaşındaki Wout Weghorst Türkiye'ye geri dönüyor - Resim: 4

Radyospor'a konuşan Mithat Halis, ''Geçen yaz Weghorst'u Beşiktaş'a söyledik. O dönemki asbaşkan 'Biz Immobile'yi alacağız diye tutturdu. Weghorst Hollanda milli takımını oyuncusu. Dünya Kupası'nda attığı goller ve yapabileceklerini herkes gördü. Ajax'tan önce Milan'a gidiyordu, ama transferi yetiştiremediler. Weghorst bu yaz Türkiye'ye gelir. Her takıma gelebilir. Ajax'la anlaşsınlar, Weghorst gelir ve tam performans oynar'' dedi.

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