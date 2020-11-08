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  3. 08 Kasım 2020 23:31

42. İstanbul Maratonu'ndan unutulmayacak görüntüler

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl maratonun startı Yenikapı'daki meydandan verildi. Erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang ipi göğüslerken, kadınlarda kazanan Kenyalı sporcu Diana Chemtai Kipyogei oldu.

42. İstanbul Maratonu'ndan unutulmayacak görüntüler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen bu yıl N Kolay'ın isim sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, kadınlarda ise yine Kenyalı sporcu Diana Chemtai Kipyogei kazandı.

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42. İstanbul Maratonu'ndan unutulmayacak görüntüler

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 42. kez gerçekleştiriliyor.

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42. İstanbul Maratonu'ndan unutulmayacak görüntüler

Organizasyonda önce patent sonra tekerlekli sandalye yarışının startı verildi. Saat 09.00'da ise elit atletler maratona başladı. Yarışın startını İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Ertem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyon başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer verdi.

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42. İstanbul Maratonu'ndan unutulmayacak görüntüler

Geçen yıllarda yapılan 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle düzenlenmiyor. Bu kategorilerin yerine "Tek başına bizimle koş!" sloganıyla 5, 10 ve 15 kilometrelik sanal koşular yapılıyor.

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