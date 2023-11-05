45. İstanbul Maratonu'nda kazanan belli oldu

45 BİN SPORCU TER DÖKTÜ

Dört kategoriden oluşan maraton, Dünya Atletizm Federasyonu'nun 28 Gold Label Kategorisi'nde, Avrupa'nın ise 5 yarışı arasında yer alıyor. 42K, 15K, 8K Kurumsal Koşu ve 8K Halk Koşusu etaplarından oluşan etkinlikte 9 bin görevli, 2 bin gönüllünün yanı sıra, 60'tan fazla kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve sponsor firmalar Spor İstanbul'un koordinasyonunda görev yaptı. 42K kategorisinde 5 bin, 15K kategorisinde 10 bin olmak üzere toplam 15 bin çipli koşucu ile 8K Kurumsal Koşu kategorisinde 15 bin ve Halk Koşusu'nda 15 bin rekreatif koşucu ile tüm kategoriler toplamda 45 bin sporcu ter döktü.