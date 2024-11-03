46. İstanbul Maratonu'nda şampiyonlar belli oldu
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu 46. İstanbul Maratonu’nu kazananlar belli oldu.
Maratonun startı, saat 09.00'da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre öncesinden verildi.
Maratonun başlama işaretini İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran birlikte verdi.
"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 46. kez gerçekleştirildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, start öncesi yaptığı konuşmada, dünyanın en güzel maratonlarından birinde olduklarını belirterek, "Dünyanın en güzel maratonu çünkü bu maraton iki kıta arasında gerçekleşiyor. Hepiniz İstanbul'a hoş geldiniz ve hepinizi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.