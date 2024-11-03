46. İstanbul Maratonu'nda şampiyonlar belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, start öncesi yaptığı konuşmada, dünyanın en güzel maratonlarından birinde olduklarını belirterek, "Dünyanın en güzel maratonu çünkü bu maraton iki kıta arasında gerçekleşiyor. Hepiniz İstanbul'a hoş geldiniz ve hepinizi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.