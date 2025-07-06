664. Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu oldu
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanı için er meydanına çıkan Orhan Okulu, finalde Feyzullah Aktürk'ü mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu.
Kaynak: İHA
Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 664'üncüsü düzenlenen geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde Orhan Okulu ile genç güreşçi Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi.
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Final güreşinde tecrübesiyle öne çıkan Okulu, zorlu geçen mücadele sonunda rakibini yenerek başpehlivanlığı kazandı.
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Final müsabakasını binlerce güreşsever yerinde izlerken, tribünlerde büyük heyecan yaşandı.
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Orhan Okulu, bu zaferiyle altın kemerin ebedi sahibi olma yolunda da önemli bir adım attı.
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