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664. Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu oldu

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanı için er meydanına çıkan Orhan Okulu, finalde Feyzullah Aktürk'ü mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu.

Kaynak: İHA
664. Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu oldu - Resim: 1

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 664'üncüsü düzenlenen geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde Orhan Okulu ile genç güreşçi Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. 

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664. Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu oldu - Resim: 2

Final güreşinde tecrübesiyle öne çıkan Okulu, zorlu geçen mücadele sonunda rakibini yenerek başpehlivanlığı kazandı.

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664. Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu oldu - Resim: 3

Final müsabakasını binlerce güreşsever yerinde izlerken, tribünlerde büyük heyecan yaşandı.

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664. Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu oldu - Resim: 4

Orhan Okulu, bu zaferiyle altın kemerin ebedi sahibi olma yolunda da önemli bir adım attı.

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