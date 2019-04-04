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  3. 04 Nisan 2019 12:10

7.5 milyar TL'lik stada görkemli açılış

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, 1 milyar pound (yaklaşık 7.5 milyar TL) harcayarak inşa edilen Tottenham Hotspur Stadyumu'na kavuştu.

7.5 milyar TL'lik stada görkemli açılış

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yapımına 2016 yılında başlanan yeni stadındaki ilk maçına çıktı.

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7.5 milyar TL'lik stada görkemli açılış

61 bin kapasiteli stat kapılarını Premier Lig'in 32. haftasındaki Tottenham - Crystal Palace maçıyla açtı.

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7.5 milyar TL'lik stada görkemli açılış

Maç öncesi görkemli bir gösteriyle açılışı yapılan statta Tottenham, Crystal Palace'ı Son'un 55 ve Eriksen'in 80. dakikadaki golleriyle 2-0 yendi.

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7.5 milyar TL'lik stada görkemli açılış

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