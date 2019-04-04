7.5 milyar TL'lik stada görkemli açılış
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, 1 milyar pound (yaklaşık 7.5 milyar TL) harcayarak inşa edilen Tottenham Hotspur Stadyumu'na kavuştu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yapımına 2016 yılında başlanan yeni stadındaki ilk maçına çıktı.
61 bin kapasiteli stat kapılarını Premier Lig'in 32. haftasındaki Tottenham - Crystal Palace maçıyla açtı.
Maç öncesi görkemli bir gösteriyle açılışı yapılan statta Tottenham, Crystal Palace'ı Son'un 55 ve Eriksen'in 80. dakikadaki golleriyle 2-0 yendi.