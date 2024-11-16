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A Miller Galler ile berabere kalıp liderliği son maça bıraktı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler ile 0-0 berabere kaldı.

A Miller Galler ile berabere kalıp liderliği son maça bıraktı - Resim: 1

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'i Kayseri'de ağırlayan A Milli Futbol Takımı 0-0 berabere biten mücadelede grup liderliğini son maça bıraktı.

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A Miller Galler ile berabere kalıp liderliği son maça bıraktı - Resim: 2

Kayseri'de RHS Enertürk Stadyumu'nda oynanan ve İspanyol hakem Juan Martinez Munuera'nın yönettiği maçta A Milli Takım birçok fırsat bulmasına rağmen skoru bulamadı ve karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

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A Miller Galler ile berabere kalıp liderliği son maça bıraktı - Resim: 3

A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu 89. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

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A Miller Galler ile berabere kalıp liderliği son maça bıraktı - Resim: 4

Bu sonuçla birlikte A Milli Futbol Takımımız grupta 11 puana yükselirken, Galler 9 puanda kaldı.

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