A Miller Galler ile berabere kalıp liderliği son maça bıraktı
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler ile 0-0 berabere kaldı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'i Kayseri'de ağırlayan A Milli Futbol Takımı 0-0 berabere biten mücadelede grup liderliğini son maça bıraktı.
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Kayseri'de RHS Enertürk Stadyumu'nda oynanan ve İspanyol hakem Juan Martinez Munuera'nın yönettiği maçta A Milli Takım birçok fırsat bulmasına rağmen skoru bulamadı ve karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
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A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu 89. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
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Bu sonuçla birlikte A Milli Futbol Takımımız grupta 11 puana yükselirken, Galler 9 puanda kaldı.
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