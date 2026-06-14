A Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na yenilgiyle başladı: Avustralya 2-0 Türkiye
A Milli Futbol Takımımız, Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Irankunda ve Metcalfe'nin gollerine engel olamayan millilerimizde Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı'nın gole çok yaklaştığı çabaları sonuçsuz kaldı.
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı, A Milli Futbol Takımımız için Kanada'nın Vancouver şehrinde başladı. D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlı ekibimiz, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya puansız bir başlangıç yaptı.
Karşılaşma boyunca rakip kalede pozisyonlar bulmasına rağmen bitiricilik konusunda şanssızlıklar yaşayan millilerimizin maçtaki kritik dakikaları şu şekilde gelişti:
Maçın 27. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın pasında Arda Güler'in vuruşunu kaleci Beach kontrol etti. Bu pozisyonun hemen dönüşünde, Paul Okon-Engstler'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Irankunda skoru Avustralya lehine 1-0 yaptı.
Yediğimiz golden sadece üç dakika sonra, 30. dakikada Orkun Kökçü'nün ortasında savunmadan dönen topu iyi takip eden Abdülkerim Bardakcı'nın 20 metreden çektiği sert şut direğe çarparak oyun alanına geri geldi.