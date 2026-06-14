  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. A Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na yenilgiyle başladı: Avustralya 2-0 Türkiye

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na yenilgiyle başladı: Avustralya 2-0 Türkiye

A Milli Futbol Takımımız, Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Irankunda ve Metcalfe'nin gollerine engel olamayan millilerimizde Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı'nın gole çok yaklaştığı çabaları sonuçsuz kaldı.

Kaynak: DHA / İHA
A Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na yenilgiyle başladı: Avustralya 2-0 Türkiye - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı, A Milli Futbol Takımımız için Kanada'nın Vancouver şehrinde başladı. D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlı ekibimiz, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya puansız bir başlangıç yaptı.

1 / 14
A Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na yenilgiyle başladı: Avustralya 2-0 Türkiye - Resim: 2

Karşılaşma boyunca rakip kalede pozisyonlar bulmasına rağmen bitiricilik konusunda şanssızlıklar yaşayan millilerimizin maçtaki kritik dakikaları şu şekilde gelişti:

2 / 14
A Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na yenilgiyle başladı: Avustralya 2-0 Türkiye - Resim: 3

Maçın 27. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın pasında Arda Güler'in vuruşunu kaleci Beach kontrol etti. Bu pozisyonun hemen dönüşünde, Paul Okon-Engstler'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Irankunda skoru Avustralya lehine 1-0 yaptı.

3 / 14
A Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na yenilgiyle başladı: Avustralya 2-0 Türkiye - Resim: 4

Yediğimiz golden sadece üç dakika sonra, 30. dakikada Orkun Kökçü'nün ortasında savunmadan dönen topu iyi takip eden Abdülkerim Bardakcı'nın 20 metreden çektiği sert şut direğe çarparak oyun alanına geri geldi.

4 / 14