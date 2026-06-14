A Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na yenilgiyle başladı: Avustralya 2-0 Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı, A Milli Futbol Takımımız için Kanada'nın Vancouver şehrinde başladı. D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlı ekibimiz, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya puansız bir başlangıç yaptı.