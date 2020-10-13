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  3. 13 Ekim 2020 10:16

A Milli Takım'da Sırbistan mesaisi

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup 4'üncü maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Sırbistan'ı konuk edecek A Millî Takım, karşılaşmanın hazırlıklarına dün akşam saatlerinde TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

A Milli Takım'da Sırbistan mesaisi

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda, Rusya maçının ilk 11'inde yer almayan futbolcular sahada rejenerasyon çalışması yaptı. 

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A Milli Takım'da Sırbistan mesaisi

Karşılaşmada ilk 11 başlayan futbolcular ise fitness salonunda kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

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A Milli Takım'da Sırbistan mesaisi

OZAN KABAK VE EFECAN KARACA KAMPTAN AYRILDI Diğer yandan, A Millî Takım kadrosunda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle değişikliğe gidildi. 

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A Milli Takım'da Sırbistan mesaisi

Önceki akşam oynanan Rusya maçında sarı kart görerek Sırbistan karşılaşmasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak kamptan ayrıldı. 

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