A Milli Takım'da Sırbistan mesaisi
UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup 4'üncü maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Sırbistan'ı konuk edecek A Millî Takım, karşılaşmanın hazırlıklarına dün akşam saatlerinde TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda, Rusya maçının ilk 11'inde yer almayan futbolcular sahada rejenerasyon çalışması yaptı.
Karşılaşmada ilk 11 başlayan futbolcular ise fitness salonunda kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
OZAN KABAK VE EFECAN KARACA KAMPTAN AYRILDI Diğer yandan, A Millî Takım kadrosunda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle değişikliğe gidildi.