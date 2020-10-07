A Milli Takım'ın rakibi Almanya! İşte muhtemel 11'ler
A Milli Futbol Takımı, özel maçta bugün deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Köln Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı, özel maçta bugün deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Köln Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
A Milli Takım, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar gün Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.
Şenol Güneş, Almanya karşılaşmasıyla birlikte ay-yıldızlı ekibin başındaki 65. karşılaşmasına çıkacak.