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  3. 07 Ekim 2020 10:10

A Milli Takım'ın rakibi Almanya! İşte muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, özel maçta bugün deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Köln Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

A Milli Takım'ın rakibi Almanya! İşte muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, özel maçta bugün deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Köln Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

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A Milli Takım'ın rakibi Almanya! İşte muhtemel 11'ler

A Milli Takım, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar gün Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

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A Milli Takım'ın rakibi Almanya! İşte muhtemel 11'ler

Şenol Güneş, Almanya karşılaşmasıyla birlikte ay-yıldızlı ekibin başındaki 65. karşılaşmasına çıkacak.

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A Milli Takım'ın rakibi Almanya! İşte muhtemel 11'ler

A Milli Takım'da ikinci dönemini geçiren Güneş, 46'sı resmi, 18'i özel 64 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 32 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 94 gol atıp, kalesinde 55 gole engel olamadı.

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