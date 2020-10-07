A Milli Takım'ın rakibi Almanya! İşte muhtemel 11'ler

A Milli Takım'da ikinci dönemini geçiren Güneş, 46'sı resmi, 18'i özel 64 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 32 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 94 gol atıp, kalesinde 55 gole engel olamadı.