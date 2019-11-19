A Milli Takım'ın yıldızları için devler kapışıyor
Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nden destan yazarak çıkarken, Milli futbolcularımız da Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına takıldı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in talebeleri, büyük bir mücadele örneği göstererek hem Milli Takım hem de kendi kariyerleri için parlak bir gelecek hazırladılar.
AVRUPA'YI SALLAYACAKLAR Genç yıldızlarımız, Avrupa devleri arasında rekabet ortamı oluşturmaya şimdiden başladı.
Leicester City'de performansıyla büyük takdir toplayan Çağlar Söyüncü Manchester United'ın takibinde.