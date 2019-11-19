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  3. 19 Kasım 2019 12:25

A Milli Takım'ın yıldızları için devler kapışıyor

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nden destan yazarak çıkarken, Milli futbolcularımız da Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına takıldı.

A Milli Takım'ın yıldızları için devler kapışıyor

Teknik direktör Şenol Güneş'in talebeleri, büyük bir mücadele örneği göstererek hem Milli Takım hem de kendi kariyerleri için parlak bir gelecek hazırladılar.

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A Milli Takım'ın yıldızları için devler kapışıyor

AVRUPA'YI SALLAYACAKLAR Genç yıldızlarımız, Avrupa devleri arasında rekabet ortamı oluşturmaya şimdiden başladı.

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A Milli Takım'ın yıldızları için devler kapışıyor

Leicester City'de performansıyla büyük takdir toplayan Çağlar Söyüncü Manchester United'ın takibinde.

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A Milli Takım'ın yıldızları için devler kapışıyor

Roma'daki muhteşem futboluyla göz doldurduktan sonra sakatlanan ancak bu sakatlığını atlatan Cengiz Ünder de Manchester United'ın göz hapsinde.

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