ABD basketbol maçlarında destan yazan liseli Türk genç Derin Saran'ı konuşuyor!
Amerika’da Lisede okuyan Türk genci Derin Saran, lise maçlarında takımını üst üste 3 defa konferans şampiyonluğuna taşıdı.
Derin Saran Türkiye’de doğup, yetişmiş bir genç. 18 yaşındaki Derin, başarılı bir basketbolcu. Derin, aldığı basketbol bursu ile, North Carolina eyaletinin Asheville School lisesinde okumaya başladı.
Okulun basketbol takımında “ point guard “, yani oyun kurucu olarak oynayan Derin Saran, takımını başarıdan başarıya koşturuyor. Derin Saran geçen hafta oynan eyalet şampiyonası yarı final maçında, 36 sayı, 11 ribaunt, 7 asist ve 3 top çalma ile eyalet rekoru kırdı. North Carolina da şu an “En iyi 4ncü lise oyuncu su”.
Milli Basketbol takımı U18’de forma giyen Derin Saran, bu yıl liseyi bitiriyor. Amerika'nın önde gelen 20 üniversitesi, şimdiden Derin Saran’a basketbol bursu vermek için başvurdu.
Derin Saran’ın bu başarısını üniversite liginde de sürdürmesi halinde, Amerikan Basketbol unun Michael Jordan, Steph Curry, ve Chris Paul gibi önemli isimlerinin yetiştiği yer olan North Carolina görünen o ki NBA e bir yıldız daha hediye edecek.