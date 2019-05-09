Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı'yı 14 takım izledi

2016-17'de lig ve kupada 5 maça çıkıp 1 gollük performans sergileyen, 2017-18'de ise lig ve kupada çıktığı 32 karşılaşmada 3 gol atıp 6 da asist yapan 19 yaşındaki yıldız, 2018-19'un bitimine üç hafta kala lig ve kupada forma giydiği 29 müsabakada 4 gol atıp, 8 asist üreterek A takım seviyesinde en verimli olduğu dönemine ulaştı.