Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı'yı 14 takım izledi
Trabzonspor'un genç yıldızları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın talipleri arttı. Avrupa devleri sezonun bitimine kısa bir süre kala 2 genç oyuncu için temsilcilerini Türkiye'ye gönderdi. Abdülkadir ve Yusuf'un maçlarını izleyen tak
Altyapıdan yetişen ve 2015-16'da Türkiye Kupası'nda iki kez A takım formasını giyen Abdülkadir Ömür, A takım seviyesinde gole en çok katkı sağladığı sezona bu yıl ulaştı.
2016-17'de lig ve kupada 5 maça çıkıp 1 gollük performans sergileyen, 2017-18'de ise lig ve kupada çıktığı 32 karşılaşmada 3 gol atıp 6 da asist yapan 19 yaşındaki yıldız, 2018-19'un bitimine üç hafta kala lig ve kupada forma giydiği 29 müsabakada 4 gol atıp, 8 asist üreterek A takım seviyesinde en verimli olduğu dönemine ulaştı.
14 TAKIM İZLEDİ Bu sezon sahaya koydukları performansla takımın başarısında önemli rolleri olan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, Avrupa'da birçok önemli kulübün radarına girmiş durumda. 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen 22 yaşındaki Yusuf ile 4 gol, 9 asistlik performans sergileyen Abdülkadir, sezon başından itibaren 14 farklı takım tarafından takip edildi.