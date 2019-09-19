Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz! İşte Beşiktaş'ın Slovan Bratislav ilk 11'i
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçına çıkacak olan Beşiktaş'ın ilk 11'inde büyük sürpriz. Avcı zorlu maç öncesi kadrosuna son şeklini verdi. .
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Narodny Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Süper Lig'e kötü başlayan ve geride kalan 4 haftada sadece 4 puan toplayabilen Beşiktaş, Slovan Bratislava maçından galibiyetle ayrılarak Avrupa macerasına iyi bir giriş yapmaya çalışacak.