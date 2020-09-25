Aboubakar'ın sözleşmesine özel madde
Hücum hattını güçlendirmek için uzun süredir yoğun çaba harcayan Beşiktaş dün Vincent Aboubakar'ı tepeden tırnağa kontrolden geçirdi.
Hücum hattını güçlendirmek için uzun süredir yoğun çaba harcayan Beşiktaş dün Vincent Aboubakar'ı tepeden tırnağa kontrolden geçirdi.
Porto ile 2021'de bitecek sözleşmesini feshederek önceki gece geç saatlerde özel uçakla İstanbul'a gelen Kamerunlu golcü dün sabah ilk iş olarak sağlık kontrolüne girdi.
Eylül 2018'de sol diz ön çapraz bağları kopan ve son 2 sezonda sadece 21 maçta forma giyebilen Aboubakar'ın detaylı sağlık kontrolü saat 09.30'da başladı, 13.30 gibi sona erdi.