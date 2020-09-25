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  3. 25 Eylül 2020 19:46

Aboubakar'ın sözleşmesine özel madde

Hücum hattını güçlendirmek için uzun süredir yoğun çaba harcayan Beşiktaş dün Vincent Aboubakar'ı tepeden tırnağa kontrolden geçirdi.

Aboubakar'ın sözleşmesine özel madde

Hücum hattını güçlendirmek için uzun süredir yoğun çaba harcayan Beşiktaş dün Vincent Aboubakar'ı tepeden tırnağa kontrolden geçirdi.

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Aboubakar'ın sözleşmesine özel madde

Porto ile 2021'de bitecek sözleşmesini feshederek önceki gece geç saatlerde özel uçakla İstanbul'a gelen Kamerunlu golcü dün sabah ilk iş olarak sağlık kontrolüne girdi.

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Aboubakar'ın sözleşmesine özel madde

Eylül 2018'de sol diz ön çapraz bağları kopan ve son 2 sezonda sadece 21 maçta forma giyebilen Aboubakar'ın detaylı sağlık kontrolü saat 09.30'da başladı, 13.30 gibi sona erdi.

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Aboubakar'ın sözleşmesine özel madde

Sponsor hastanede gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat süren kontrollerin ardından golcü oyuncu dinlenmek için oteline dönerken, sağlık heyeti hazırlanan tüm raporları titizlikle inceledi.

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