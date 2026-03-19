Acil ameliyata alınan Noa Lang'dan ilk görüntü geldi
Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında talihsiz bir olay yaşandı. Reklam panolarına çarparak sağ el başparmağında ciddi kesik oluşan Noa Lang, sedyeyle oyun kenarına alındı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun Liverpool'da acil operasyona alındığı bildirildi.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool deplasmanı, sadece skoruyla değil yaşanan talihsiz bir sakatlıkla da gündeme oturdu. Sarı-kırmızılı ekibin oyuncusu Noa Lang, maçın bir bölümünde hızını alamayarak reklam panolarına çarptı.
Saha kenarındaki reklam panoları ile bariyer arasına eli sıkışan Noa Lang'ın sağ el başparmağında derin bir kesik meydana geldi. Acı içinde yerde kalan futbolcuya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Kanamanın durdurulamaması üzerine Lang sedye yardımıyla oyundan çıkarıldı. O anlarda Anfield Road’u dolduran Liverpool taraftarları, oyuncuyu alkışlayarak moral vermeye çalıştı.
Galatasaray Kulübü, sakatlığın hemen ardından resmi bir bilgilendirme paylaştı:
"Mücadelenin ikinci yarısında yaralanma yaşayan futbolcumuz Noa Lang’ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik oldu ve maç sonrasında Liverpool’da önümüzdeki saatlerde sağlık ekibimizin katılacağı bir operasyona alınması planlandı"
Operasyon sonrası fotoğrafını paylaştı
Yıldız futbolcu, başarılı geçen operasyonun ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak taraftarlara "iyiyim" mesajı verdi.