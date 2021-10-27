Acun Ilıcalı bombayı patlatıyor! 35 milyon euroya satın alacak

Premier Lig'e yükselirse 20 milyon sterlin daha ödeyecek Hull City, İngiltere Championship'te mücadele ediyor. Takımın Premier Lig'e yükselirse bir ödeme daha yapılacak. Takımın Premier Lig'e yükselmesi halinde 20 milyon sterlin civarında daha ödeme yapılacağı aktarıldı. (Skorer)