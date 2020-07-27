Ada'da 18 milyon Euro'luk dev kapışma!
Süper Lig'i istediği gibi tamamlayamayan ve gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, kanat transferinde atağa kalktı.
Süper Lig'i istediği gibi tamamlayamayan ve gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, kanat transferinde atağa kalktı.
Sarı-lacivertli takım, daha önce Onyekuru'nun yerini doldurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın da gündemine gelen genç oyuncu için harekete geçti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kanatlara hızlı oyuncu alacağız" demişti...