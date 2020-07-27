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  3. 27 Temmuz 2020 09:50

Ada'da 18 milyon Euro'luk dev kapışma!

Süper Lig'i istediği gibi tamamlayamayan ve gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, kanat transferinde atağa kalktı.

Ada'da 18 milyon Euro'luk dev kapışma!

Süper Lig'i istediği gibi tamamlayamayan ve gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, kanat transferinde atağa kalktı.

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Ada'da 18 milyon Euro'luk dev kapışma!

Sarı-lacivertli takım, daha önce Onyekuru'nun yerini doldurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın da gündemine gelen genç oyuncu için harekete geçti.

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Ada'da 18 milyon Euro'luk dev kapışma!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kanatlara hızlı oyuncu alacağız" demişti...

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Ada'da 18 milyon Euro'luk dev kapışma!

Takvim'de yer alan habere göre transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Arnaut Danjuma'yı gündemine aldı.

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