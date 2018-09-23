Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı istatistikler !
Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi iki takımın da istatistikleri ve notları ortaya çıktı. İşte A'dan Z'ye Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi...
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi mücadelesinde yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş, birbirlerine karşı en farklı skorlu galibiyetlerini yedişer golle elde etti.
Siyah-beyazlı rakibini, Ülker Stadı'nda konuk edecek Fenerbahçe, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla aldı.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla yaşadı.
Beşiktaş ise, 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmayı 7-1 kazandı. Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990'da Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek ligde rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine ulaştı.
BEŞİKTAŞ'IN EN FARKLI SKORLA KAZANDIĞI MAÇLAR
Beşiktaş'ın rekabette Fenerbahçe'ye karşı aldığı en farklı skorlu galibiyetler şöyle:
Tarih
Stat
Organizasyon
Sonuç
23.03.1941
Şeref
Özel
7-1
06.01.1990
Fenerbahçe
Türkiye Ligi
5-1
12.03.1944
Şeref
Küme
4-0
07.12.1966
İnönü
TSYD Kupası
4-0
16.05.1987
Ali Sami Yen
Türkiye Ligi
4-0
21.11.1987
Fenerbahçe
Türkiye Ligi
4-0
FENERBAHÇE'NİN EN FARKLI SKORLA KAZANDIĞI MAÇLAR
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı aldığı en farklı skorlu galibiyetler ise şu şekilde:
Tarih
Stat
Organizasyon
Sonuç
06.12.1958
İnönü
Özel
7-0
17.01.1930
Taksim
İstanbul Ligi
5-0
01.07.1960
İnönü
Cemal Gürsel Kupası
6-2
24.03.1940
Şeref
İstanbul Ligi
5-1
28.11.1924
Taksim
Özel
4-0
18.05.1947
Fenerbahçe
Milli Küme
4-0
31.08.1975
İzmir Atatürk
Zafer Kupası
4-0
EN GOLLÜ MAÇLAR
İki rakip arasında geride kalan 347 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi.
İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol, 94 yıllık rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.
Beşiktaş ile Fenerbahçe 19 Mayıs 1955'te Atatürk Kupası'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 1 Temmuz 1960'daki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazandı.