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  3. 25 Ekim 2018 12:50

İşte Adebayor’un çılgın araba koleksiyonu !

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor, sahip olduğu araba koleksiyonuyla dikkat çekiyor. İşte Adebayor ve diğer yıldız futbolcuların pahalı oyuncakları...

İşte Adebayor’un çılgın araba koleksiyonu !

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor, sahip olduğu araba koleksiyonuyla dikkat çekiyor.

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İşte Adebayor’un çılgın araba koleksiyonu !

Ghana'nın başkenti Accra'daki evinin hangarında tuttuğu belirtilen arabalarını, sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sunmayı seviyor.

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İşte Adebayor’un çılgın araba koleksiyonu !

Arabalarının bulunduğu garajda, araçların önüne yatak çeken Adebayor, üzerinde uyurken verdiği pozu 'güzellik uykusu' şeklinde lanse ediyor.

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İşte Adebayor’un çılgın araba koleksiyonu !

Yıldız futbolcu bazense bizzat arabalardan bir tanesinin üzerine çıkarak güzellik uykusunu orada çekiyor.

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