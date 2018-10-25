İşte Adebayor’un çılgın araba koleksiyonu !
Başakşehir'in yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor, sahip olduğu araba koleksiyonuyla dikkat çekiyor. İşte Adebayor ve diğer yıldız futbolcuların pahalı oyuncakları...
Başakşehir'in yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor, sahip olduğu araba koleksiyonuyla dikkat çekiyor.
Ghana'nın başkenti Accra'daki evinin hangarında tuttuğu belirtilen arabalarını, sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sunmayı seviyor.
Arabalarının bulunduğu garajda, araçların önüne yatak çeken Adebayor, üzerinde uyurken verdiği pozu 'güzellik uykusu' şeklinde lanse ediyor.