Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! ''20 milyon Euro verseler de vermeyeceğim''

"20 MİLYON EURO VERSELER DE VERMEYECEĞİM"

A Spor'a konuşan Doğan, Fenerbahçe'den Trabzonspor'a Uğurcan için 20 milyon euro teklif bile gelse futbolcuyu vermeyeceğini ve satmayacağını ifade etti.

Doğan, "Uğurcan ile ilgili böyle bir durum yoktu. Defalarca belirtmeme rağmen gerçekten anlaşılamayan şekilde, bunun amacı belli, bizim kimseyle işimiz yok. Kimsenin oyuncusu yok ne yaptı, bizi gram ilgilendirmiyor. Umrumuzda değiliz. Biz kendi mücadelemizi veriyoruz. Eksiklerimiz var, transfer yapmak zorundayız. Mali sıkıntılarımız var, para bulmak zorundayız. Bizi boş konularla kimse rahatsız etmesin. Bundan daha açık bir açıklama nasıl yapılır bilmiyorum. İnşallah bu konu burada kapanır." ifadelerini kullandı.