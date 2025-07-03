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  4. Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı ortalığı karıştırdı

Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı ortalığı karıştırdı

Inter'de forma giyen ve adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı.

Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı ortalığı karıştırdı - Resim: 1

Adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'de yaşadığı kriz sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı ortalığı karıştırdı - Resim: 2

Çalhanoğlu'nun bu paylaşımı, transfer iddialarını güçlendirirken, taraftarlar arasında da heyecan yarattı.

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Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı ortalığı karıştırdı - Resim: 3

Serie A devi Inter'de başkan ve Lautaro Martinez ile gerginlik yaşayan Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi.

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Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı ortalığı karıştırdı - Resim: 4

'YOLCU' ŞARKISIYLA PAYLAŞIM YAPTI
Hakan Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu'nun çocuklarıyla birlikte paylaştığı sessiz fotoğrafı kendi sosyal medya hesabında alıntıladı. Yıldız ismin bu paylaşıma "Yolcu" şarkısını eklemesi sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, transferin her an bitebileceğini dile getirirken, taraftarlar arasında büyük heyecan yaşandı.

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