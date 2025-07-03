Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı ortalığı karıştırdı
Inter'de forma giyen ve adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı.
Adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'de yaşadığı kriz sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
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Çalhanoğlu'nun bu paylaşımı, transfer iddialarını güçlendirirken, taraftarlar arasında da heyecan yarattı.
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Serie A devi Inter'de başkan ve Lautaro Martinez ile gerginlik yaşayan Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi.
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'YOLCU' ŞARKISIYLA PAYLAŞIM YAPTI
Hakan Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu'nun çocuklarıyla birlikte paylaştığı sessiz fotoğrafı kendi sosyal medya hesabında alıntıladı. Yıldız ismin bu paylaşıma "Yolcu" şarkısını eklemesi sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, transferin her an bitebileceğini dile getirirken, taraftarlar arasında büyük heyecan yaşandı.
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