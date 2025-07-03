Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı ortalığı karıştırdı

'YOLCU' ŞARKISIYLA PAYLAŞIM YAPTI

Hakan Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu'nun çocuklarıyla birlikte paylaştığı sessiz fotoğrafı kendi sosyal medya hesabında alıntıladı. Yıldız ismin bu paylaşıma "Yolcu" şarkısını eklemesi sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, transferin her an bitebileceğini dile getirirken, taraftarlar arasında büyük heyecan yaşandı.