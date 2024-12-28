Adı Galatasaray'la anılıyordu... Hakan Çalhanoğlu kararını verdi
Ara transfer dönemi için adı Galatasaray ile anılan A Milli Futbol Takımımızın kaptanı ve Interli Hakan Çalhanoğlu transfer iddiaları için son noktayı koydu.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, verdiği röportajda geleceğine dair konuştu. Kariyerinin bir döneminde Galatasaray'a transfer olacağı hakkında iddialar bulunan Hakan Çalhanoğlu, sarı-kırmızılılara kapıyı kapattı.
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"Inter'de ne oldu, her şeyden önce hayatımda büyük bir değişiklik olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Milan'dan buraya transfer olmak kolay değil. Ama geçmişte bile Inter'i hep sevmişimdir. Inter formasını giydiğim ilk andan itibaren kariyerime damga vuran ve beni şu anda olduğum futbolcu yapan olağanüstü bir yolculuk başladı."
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"Artık çok genç bir futbolcu da değilim, umarım kariyerimi burada tamamlarım. Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz ama benim umudum bu. Kesinlikle mümkün olduğunca uzun süre burada kalacağım."
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