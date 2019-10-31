Adil Rami yine sakatlandı! Yırtık var...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek kupada 5. tura yükseldi. Maçta ağırlıklı olarak yedek oyunculara şans veren Ersun Yanal'ın stoperdeki tercihleri ise Rami-Sadık ikilisi oldu. Rami'nin hatasıyla gelen gol sonrası taraftarların yanı sıra teknik ekip de adeta çileden çıktı.