Adil Rami yine sakatlandı! Yırtık var...
Kariyerinin son yıllarını sakatlıklarla geçiren Rami'den kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Adil Rami, Alanyaspor maçındaki hatalarından sonra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus maçında forma şansı buldu
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek kupada 5. tura yükseldi. Maçta ağırlıklı olarak yedek oyunculara şans veren Ersun Yanal'ın stoperdeki tercihleri ise Rami-Sadık ikilisi oldu. Rami'nin hatasıyla gelen gol sonrası taraftarların yanı sıra teknik ekip de adeta çileden çıktı.
RAMİ'DE YIRTIK TESPİT EDİLDİ Fenerbahçe'den de bir son dakika açıklaması geldi ve Fransız oyuncuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: