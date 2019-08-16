Ahmet Bulut'tan Galatasaray'ın Falcao transferi için flaş açıklama

"Falcao'nun hafta sonu bir maçı var ve ona çıkması gerekiyor. Hocasıyla konuştu. Oynamasını istiyorlar. Hafta ortasına kadar her şey netleşir. Olumsuz bir şey yok şu an." MENAJER AÇIKLADI: FALCAO GALATASARAY'DA... - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN