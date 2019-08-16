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  3. 16 Ağustos 2019 12:25

Ahmet Bulut'tan Galatasaray'ın Falcao transferi için flaş açıklama

Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferinde son dakika gelişmesi!.. Monaco'nun golcüsü Falcao'nun transferi için Galatasaray adına Fransa'da görüşmeleri yürüten Menajer Ahmet Bulut, Türkiye'ye döndü. .

Ahmet Bulut'tan Galatasaray'ın Falcao transferi için flaş açıklama

İşte Ahmet Bulut'un Falcao'nun Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak yaptığı son dakika açıklaması...

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Ahmet Bulut'tan Galatasaray'ın Falcao transferi için flaş açıklama

Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Falcao'nun Galatasaray'a transferi için Fransa'da görüşmelerde bulunan Menajer Ahmet Bulut, Türkiye'ye döndü. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Bulut şunları söyledi:

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Ahmet Bulut'tan Galatasaray'ın Falcao transferi için flaş açıklama

"Falcao'nun hafta sonu bir maçı var ve ona çıkması gerekiyor. Hocasıyla konuştu. Oynamasını istiyorlar. Hafta ortasına kadar her şey netleşir. Olumsuz bir şey yok şu an." MENAJER AÇIKLADI: FALCAO GALATASARAY'DA... - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Ahmet Bulut'tan Galatasaray'ın Falcao transferi için flaş açıklama

"Monaco bir tane daha santrfor alacak. Hafta başına kadar imzalarlarsa bir engel kalmaz diye düşünüyorum. Falcao'nun niyeti Galatasaray'da top oynamak."

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