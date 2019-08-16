Ahmet Bulut'tan Galatasaray'ın Falcao transferi için flaş açıklama
Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferinde son dakika gelişmesi!.. Monaco'nun golcüsü Falcao'nun transferi için Galatasaray adına Fransa'da görüşmeleri yürüten Menajer Ahmet Bulut, Türkiye'ye döndü. .
İşte Ahmet Bulut'un Falcao'nun Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak yaptığı son dakika açıklaması...
Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Falcao'nun Galatasaray'a transferi için Fransa'da görüşmelerde bulunan Menajer Ahmet Bulut, Türkiye'ye döndü. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Bulut şunları söyledi:
"Falcao'nun hafta sonu bir maçı var ve ona çıkması gerekiyor. Hocasıyla konuştu. Oynamasını istiyorlar. Hafta ortasına kadar her şey netleşir. Olumsuz bir şey yok şu an." MENAJER AÇIKLADI: FALCAO GALATASARAY'DA... - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN