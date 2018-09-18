Ahmet Çakar'dan bomba iddia ! "Galatasaray bu grupta..."
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yla oynayacağı Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçı öncesi çarpıcı bir iddiada bulundu..
Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
İşte Ahmet Çakar'ın açıklamaları;
Bu grupta lider kim olur bilmiyorum ama sonuncuyu biliyorum. Galatasaray bu grupta sonuncu olur. Galatasaray 4 ya da maksimum 5 puan alır.
KURA TARİHİNE GEÇTİ
Galatasaray, dünya kura tarihine geçti. Hiçbir kulüp böylesine kolay bir kura çekmemiştir. Bu da bazı sorunlar getiriyor.