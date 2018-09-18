  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Eylül 2018 19:53

Ahmet Çakar'dan bomba iddia ! "Galatasaray bu grupta..."

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yla oynayacağı Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçı öncesi çarpıcı bir iddiada bulundu..

Ahmet Çakar'dan bomba iddia ! Galatasaray bu grupta...

Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

1/ 9
Ahmet Çakar'dan bomba iddia ! Galatasaray bu grupta...

İşte Ahmet Çakar'ın açıklamaları;

Bu grupta lider kim olur bilmiyorum ama sonuncuyu biliyorum. Galatasaray bu grupta sonuncu olur. Galatasaray 4 ya da maksimum 5 puan alır.

2/ 9
Ahmet Çakar'dan bomba iddia ! Galatasaray bu grupta...

KURA TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray, dünya kura tarihine geçti. Hiçbir kulüp böylesine kolay bir kura çekmemiştir. Bu da bazı sorunlar getiriyor.

3/ 9
Ahmet Çakar'dan bomba iddia ! Galatasaray bu grupta...

Bu grup, Real Madrid, PSG gibi takımlardan oluşsaydı, Galatasaray'ın başarısız sonuçları kabul görürdü. Eğer bu grupta 4-5 puan alırsan sorunlar yaşarsın.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM