Ahmet Nur Çebi göreve hızlı başladı! İşte ilk bomba
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi göreve hızlı başladı. Siyah beyazlı ekibin mali politikasını iyileştirmek için, radikal kararlar alması beklenen başkan Çebi'nin transfer çalışmaları da ortaya çıkmaya başladı. Premier Lig
Başkanlık seçimi bitti, yeni yönetim belli oldu. Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunu kazanan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların 34. başkanı seçildi.
Başkanlığa 2012 yılında getirilen Fikret Orman'ın görevi bırakma kararının ardından olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, kulübün 34. başkanı olabilmek için yarıştı.
BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9'unu alan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu. Ahmet Nur Çebi'nin rakipleri Serdal Adalı 2983, Hürser Tekinoktay ise 537 oy aldı.