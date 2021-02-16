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  3. 16 Şubat 2021 14:41

Ajax Altay Bayındır için geliyor

Fenerbahçe haberleri son dakika | Sarı lacivertli takımın genç file bekçisi Altay Bayındır, gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli devleri tarafından takibe alındı. Hollanda'nın Ajax takımı, Bayındır için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Ajax Altay Bayındır için geliyor

Fenerbahçe haberleri son dakika | Sarı lacivertli takımın genç file bekçisi Altay Bayındır, gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli devleri tarafından takibe alındı. Hollanda'nın Ajax takımı, Bayındır için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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Ajax Altay Bayındır için geliyor

Altay’ın bu formu, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Ajax, bir süredir 22 yaşındaki file bekçisini gözlemcilerine takip ettiriyordu. Hollanda ekibinin kalecisi Andre Onana, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1 yıl ceza aldı.

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Ajax Altay Bayındır için geliyor

Ajax, bu gelişme sonrası Altay’a olan ilgisini artırdı. Kırmızı-Beyazlılar, başarılı file bekçisinin performansını devam ettirmesi halinde sezon sonunda Fenerbahçe’nin kapısını çalmayı planlıyor.

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Ajax Altay Bayındır için geliyor

Fanatik'in haberine göre; Altay'ın peşindeki tek takım Ajax değil. İngiliz devi Tottenham'ın yanı sıra Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille ve Alman ekipleri Schalke ile Werder Bremen de genç file bekçisini takip ediyor.

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