Ajax Altay Bayındır için geliyor
Fenerbahçe haberleri son dakika | Sarı lacivertli takımın genç file bekçisi Altay Bayındır, gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli devleri tarafından takibe alındı. Hollanda'nın Ajax takımı, Bayındır için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe haberleri son dakika | Sarı lacivertli takımın genç file bekçisi Altay Bayındır, gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli devleri tarafından takibe alındı. Hollanda'nın Ajax takımı, Bayındır için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Altay’ın bu formu, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Ajax, bir süredir 22 yaşındaki file bekçisini gözlemcilerine takip ettiriyordu. Hollanda ekibinin kalecisi Andre Onana, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1 yıl ceza aldı.
Ajax, bu gelişme sonrası Altay’a olan ilgisini artırdı. Kırmızı-Beyazlılar, başarılı file bekçisinin performansını devam ettirmesi halinde sezon sonunda Fenerbahçe’nin kapısını çalmayı planlıyor.