Ajax Altay Bayındır için geliyor

Fanatik'in haberine göre; Altay'ın peşindeki tek takım Ajax değil. İngiliz devi Tottenham'ın yanı sıra Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille ve Alman ekipleri Schalke ile Werder Bremen de genç file bekçisini takip ediyor.