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Akşam yemeğine çıkan Messi'nin zor anları! Restoranının etrafını sardılar

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, akşam yemeği için bir restorana gitti. Messi'nin sevenleri restoranının etrafını sardı. Ünlü futbolcu, restoran çıkışında zor anlar yaşadı.

Akşam yemeğine çıkan Messi'nin zor anları! Restoranının etrafını sardılar - Resim: 1

Son olarak Paris Saint-Germain'in oynadığı Rennes maçı öncesi kendi taraftarı tarafından ıslıklanan Messi, milli maç için verilen arada ülkesi Arjantin'e gitti. Dünyaca ünlü futbolcu, burada izdihama neden oldu.

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Akşam yemeğine çıkan Messi'nin zor anları! Restoranının etrafını sardılar - Resim: 2

SAATLERCE MESSI'Yİ BEKLEDİLER
Lionel Messi, Arjantin'de akşam yemeği için restorana gitmeyi tercih etti. Yıldız futbolcunun burada olduğunu öğrenen Arjantinliler ise büyük izdihama neden oldu. Restoranın etrafını kuşatan hayranları, saatlerce Messi'nin çıkmasını bekledi.

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Akşam yemeğine çıkan Messi'nin zor anları! Restoranının etrafını sardılar - Resim: 3

Restorandan çıktığında izdihamın içinde kalan Messi, adeta canını zor kurtardı. Arjantinli yıldız, korumaları olmasına rağmen güçlükle arabasına binip mekandan uzaklaştı.

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Akşam yemeğine çıkan Messi'nin zor anları! Restoranının etrafını sardılar - Resim: 4
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