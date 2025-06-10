Al-Hilal'in teklifini reddetmişti: Osimhen'in yeni takımını duyurdular!
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in teklifini reddeden Victor Osimhen için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilen Nijeryalı golcü Victor Osimhen hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Al-Hilal'in teklifini reddeden Osimhen'in yeni takımını İtalyan basını açıkladı.
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La Gazetta della Sport'un haberine göre; Kiralık sözleşmesinin bitmesi sonrası İtalyan ekibi Napoli'ye dönen Osimhen'in Al-Hilal'i Premier Lig'de oynamak istemesinden dolayı reddetiği belirtildi.
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Manchester United'ın olası bir anlaşma için değerlendirme yaptığı aktarıldı. Osimhen için, "Her şeyden önce hayalini, yani Premier Lig'de oynamayı bekliyor." ifadeleri kullanıldı.
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35 milyon euroluk teklif 45 milyon euroya çıkarılmasına rağmen Osimhen, Al Hilal'den gelen 5. teklifi reddetti ve Suudi Arabistan'a gitmeme kararı almıştı.
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