Ali Koç-Fatih Terim geriliminde kriz büyüyor!
Ali Koç'un Fatih Terim hakkında yaptığı skandal açıklamalarından sonra, tecrübeli hoca Türk Telekom Stadı'nda bulunan Divan Restoran'ın kaldırılmasını talep etmişti. Terim, Ali Koç'la yapılan sözleşmenin iptalinden doğacak tazminatı
Fatih Terim ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki gerilim sonrasında iş ilginç boyutlara ulaşmıştı.
Her şey, Koç'un Terim'in TFF'den aldığı tazminatı dile getirmesiyle başlamıştı. Bunun üzerine Terim'in avukatı buna karşılık vermiş, ancak Fenerbahçe başkanı geri adım atmamıştı.
Yaz dönemindeki bu tartışmaların ardından her şey unutulduğu düşünülüyordu ki, aslında ateşin küllenmediği görüldü.