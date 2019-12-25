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  3. 25 Aralık 2019 13:55

Ali Koç ile Ersun Yanal arasında olay görüşme

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından Ersun Yanal'ın yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düşmüştü. Tecrübeli teknik adamın yaptığı açıklamanın perde arkası ortaya çıktı. .

Ali Koç ile Ersun Yanal arasında olay görüşme

Fenerbahçe'deki krizin fitili derbi öncesi yapılan yönetim toplantısında ateşlendi. Yöneticiler, Ersun Yanal hakkında ağır ifadeler kullandı. Ali Koç ise eleştirileri dinleyip, Yanal'ı savunmadı. Toplantıda yer alan bir kişi ise tüm bunları Yanal'a aktardı.

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Ali Koç ile Ersun Yanal arasında olay görüşme

OTOPARKTA KARŞILAŞTILAR Derbi sonrası olay açıklamayı yapan Ersun Yanal ardından otoparkta Ali Koç'la karşılaştı. Yanal, "Yönetimde beni istemeyenler var. Madem beni istemiyorlar o halde bırakıyorum" dedi.

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Ali Koç ile Ersun Yanal arasında olay görüşme

BUNLARI AKLINA BİLE GETİRME Yanal'ın bu çıkışı sonrası şaşkınlık geçiren Başkan Koç, "Olur mu öyle şey. Bunları aklına bile getirme. Spekülasyonlar yüzünden derbi galibiyetini bile huzur içinde yaşayamıyoruz" dedi.

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Ali Koç ile Ersun Yanal arasında olay görüşme

COMOLLI İLE GÖRÜŞECEK Ancak Yanal'ın kendisini yönetimde savunmadığı için Başkan Koç'a da kırgın olduğu ifade ediliyor. Bu arada bugün Yanal ile Comolli Samandıra'da bir toplantı gerçekleştirecek

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