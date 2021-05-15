Ali Koç yeniden başkan adayı olacak mı? Kararını verdi

3 yıl daha görev talep edeceği belirtilen Koç'un, ilk başkan adayı olduğu dönemde sarf ettiği, "Benim 6 yıla ihtiyacım var" sözünü tutma adına da yeniden aday olacağı ifade ediliyor. Ancak yönetimde ciddi değişikliklere gidilecek.