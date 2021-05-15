Ali Koç yeniden başkan adayı olacak mı? Kararını verdi
Fenerbahçe’de seçim süreci için geri sayım başladı. Başkan Ali Koç, Kayserispor maçından sonra adaylığını resmi olarak açıklayacak.
Fenerbahçe'de ligin bitiminin ardından seçim süreci ateşinin yakılması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde ilk gelişme Ali Koç cephesinde yaşanacak.
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Başkanlıktaki 3. sezonunu tamamlayan Koç'un, sportif olarak istenilen başarıyı yakalayamamasına rağmen 5-6 Haziran'da gerçekleşecek seçimde aday olup olmayacağı merak ediliyordu.
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Sabah'ın haberine göre; Özellikle Sivas yenilgisi sonrası sosyal medyada büyük tepki gören Koç'un, bugünkü Kayserispor mücadelesinden sonra adaylığını açıklayacağı belirtildi.
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3 yıl daha görev talep edeceği belirtilen Koç'un, ilk başkan adayı olduğu dönemde sarf ettiği, "Benim 6 yıla ihtiyacım var" sözünü tutma adına da yeniden aday olacağı ifade ediliyor. Ancak yönetimde ciddi değişikliklere gidilecek.
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