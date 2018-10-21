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  3. 21 Ekim 2018 10:20

Ali Koç'tan Damien Comolli'ye büyük sitem!

Ali Koç'tan Damien Comolli'ye büyük sitem!

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de moraller bozuk...


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Ali Koç'tan Damien Comolli'ye büyük sitem!

Ligde topladığı 9 puanla, 15. sırada yer alan sarı-lacivertli takımda Başkan Ali Koç, takımın Sivas maçının ilk yarısında ortaya koyduğu etkisiz oyun sonrası öfkelendi.


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Ali Koç'tan Damien Comolli'ye büyük sitem!

4 Eylül Stadı'ndaki maçı oğlu Kerim Rahmi Koç'la birlikte tribünde izleyen F.Bahçe Başkanı Ali Koç, özellikle ilk yarıdaki etkisiz futbola kayıtsız kalamadı.


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Ali Koç'tan Damien Comolli'ye büyük sitem!

İlk devrenin duraklama dakikalarında soluğu Mehmet Topal'la birlikte oturan Damien Comolli'nin yanında alan Koç, sinirli bir şekilde eliyle sahayı gösterdikten sonra Fransız sportif direktörün yanından ayrıldı.

(Takvim)

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