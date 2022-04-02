Ali Koç'tan taraftarı heyecanlandıran transfer, teknik direktör ve Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe'nin sahaya çıktığı zaman kaybetse de domine eden taraf olması lazım. 3 sene içinde bakıyorum bizim stadyumda bir şey var. İnşallah onu da bir şekilde atlatırız. Fenerbahçe'nin maçı forse eden, çıktığı her maçı dürtüsüyle çıkan konumuna gelmesi gerekiyor." dedi.