Ali Koç'tan taraftarı heyecanlandıran transfer, teknik direktör ve Mesut Özil açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktörlük, yeni sezon kadro planlaması ve kadro dışı kalan Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, KKTC FBİDER'in düzenlediği 'Gelecek Fenerbahçe' konulu panele katıldı. Teknik direktörlük konusunda 2-3 aday üzerinde çalıştıklarını dile getiren Başkan Koç, bazı oyunculara çok ciddi teklifler olduğunu söyledi. Koç ayrıca kadro dışı kalan Mesut Özil için de ifadelerde bulundu.
"İLK SENE FACİAYDI BİZİM DÖNEMİMİZDE"
Ali Koç, "Her kulüp bir tökezleme döneminden geçiyor. Biz 10 sene içinde ağır travmalar geçirmiş, şampiyonluk kaçırmış, 3 Temmuz yaşamış, hakem hatalarına uğraşıp bir camianın mensubuyuz.
Fenerbahçe'nin sahaya çıktığı zaman kaybetse de domine eden taraf olması lazım. 3 sene içinde bakıyorum bizim stadyumda bir şey var. İnşallah onu da bir şekilde atlatırız. Fenerbahçe'nin maçı forse eden, çıktığı her maçı dürtüsüyle çıkan konumuna gelmesi gerekiyor." dedi.
Takımın genel performansını değerlendiren Koç, "İlk sene faciaydı bizim dönemimizde. İkinci seneye geldik, müthiş bir başlangıç, Ersun Yanal dönemi 22. hafta şampiyonluğun en büyük adayıydık, ondan sonraki 7 haftada 21 puanın 18'ini kaybettik. Bunlar futbol şansı değil.