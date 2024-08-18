  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Ali Koç'u iterek düşürmüştü, ifadesi ortaya çıktı

Ali Koç'u iterek düşürmüştü, ifadesi ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren Göztepe'nin taraftardan sorumlu görevlisi Fatih Özkan'ın polise verdiği ifade ortaya çıktı.

Ali Koç'u iterek düşürmüştü, ifadesi ortaya çıktı - Resim: 1

Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe'nin Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, saldırıya uğramıştı.

1 / 26
Ali Koç'u iterek düşürmüştü, ifadesi ortaya çıktı - Resim: 2

Ev sahibi ekibin görevlisi Fatih Özkan, deplasman tribününe giremeyen taraftarlarına destek olmak için sahaya giren Koç'u iterek yere düşürmüştü. Koç'un şikayetçi olması üzerine Özkan gözaltına alınmıştı.

2 / 26
Ali Koç'u iterek düşürmüştü, ifadesi ortaya çıktı - Resim: 3

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen görevliye ev hapsi verildiği açıklanmıştı.

3 / 26
Ali Koç'u iterek düşürmüştü, ifadesi ortaya çıktı - Resim: 4

Özkan'ın polise verdiği ifadesinde "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dediği öğrenildi.

4 / 26