Ali Koç'u iterek düşürmüştü, ifadesi ortaya çıktı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren Göztepe'nin taraftardan sorumlu görevlisi Fatih Özkan'ın polise verdiği ifade ortaya çıktı.
Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe'nin Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, saldırıya uğramıştı.
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Ev sahibi ekibin görevlisi Fatih Özkan, deplasman tribününe giremeyen taraftarlarına destek olmak için sahaya giren Koç'u iterek yere düşürmüştü. Koç'un şikayetçi olması üzerine Özkan gözaltına alınmıştı.
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Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen görevliye ev hapsi verildiği açıklanmıştı.
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Özkan'ın polise verdiği ifadesinde "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dediği öğrenildi.
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