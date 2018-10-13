Ali Koç'un bahsettiği halı hakkında flaş iddia
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görevine son verdiği antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'yla ilgili ilginç bir iddia ortaya atmıştı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görevine son verdiği antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'yla ilgili ilginç bir iddia ortaya atmıştı.
Koç, Beşiktaş maçı öncesinde soyunma odasına, Spartak Trnava maçından önce de stada getirilen halı hakkında bu 3 hocanın, "Cocu kovulacak, cenazesini bu halıya saracağız" diye espri yaptığını açıklamıştı.