  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Ekim 2018 13:59

Ali Koç'un bahsettiği halı hakkında flaş iddia

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görevine son verdiği antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'yla ilgili ilginç bir iddia ortaya atmıştı.

Ali Koç'un bahsettiği halı hakkında flaş iddia

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görevine son verdiği antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'yla ilgili ilginç bir iddia ortaya atmıştı.

1/ 11
Ali Koç'un bahsettiği halı hakkında flaş iddia

Koç, Beşiktaş maçı öncesinde soyunma odasına, Spartak Trnava maçından önce de stada getirilen halı hakkında bu 3 hocanın, "Cocu kovulacak, cenazesini bu halıya saracağız" diye espri yaptığını açıklamıştı.

2/ 11
Ali Koç'un bahsettiği halı hakkında flaş iddia

Koç bu halının ilk kez soyunma odasında görüldüğünü de söylemişti.

3/ 11
Ali Koç'un bahsettiği halı hakkında flaş iddia

Akşam'ın yaptığı araştırmada ise ortaya bir başka gerçek çıktı.

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM