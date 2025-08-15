Ali Koç'un Fenerbahçe için cebinden harcadağı para ortaya çıktı

"HEMEN BUGÜN BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKABİLİRİZ"

Kulübün borcunu açıklayan ve Bankalar Birliği sürecine değinen Göktürk, "Fenerbahçe'nin 25 milyar borcu yok. Fenerbahçe'nin 31 Mayıs 2025 mali tablolarında finansal ve ticari nakit borç toplamı 223 milyon euro, yani 10 milyar TL'nin altındadır. Fenerbahçe isterse hemen bugün Bankalar Birliği'nden çıkabilir. En doğru, en avantajlı ve kulübümüzün menfaatine olacak şekilde bu süreçten çıkmayı hedefliyoruz" diye konuştu.