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  3. 28 Kasım 2020 12:15

Alman yıldız Galatasaray'a geliyor

Süper Lig'de son 4 haftada aldığı 10 puanla zirvenin 3 puan gerisinde yer alan Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Alman yıldız Galatasaray'a geliyor

26 Aralık'ta seçime gitme kararı alan Galatasaray, bir yandan da devre arası transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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Alman yıldız Galatasaray'a geliyor

Yaz transfer döneminde kadrosunu 7 futbolcuyla güçlendiren sarı-kırmızılı takım, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak için gerekli takviyeleri yapmak istiyor.

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Alman yıldız Galatasaray'a geliyor

Bu doğrultuda birçok mevkisini güçlendirmek isteyen Cimbom'un önceliklerinden biri de merkez orta saha ve 10 numara bölgesine transfer yapmak...

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Alman yıldız Galatasaray'a geliyor

BELHANDA'NIN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR Hali hazırda 10 numarayı giyen Younes Belhanda, Galatasaray'da en çok maaş kazanan 4. isim konumunda bulunuyor.

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