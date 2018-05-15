Alman yıldızdan Beşiktaş'a ret !
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Schalke forması giyen Max Mayer'den siyah beyazlı kulübe kötü haber geldi.
Beşiktaş, bir süre önce Schalke'de forma giyen Max Meyer'in menajeriyle bir araya gelmiş ve devlerin istediği Alman oyuncu için randevu talep etmişti.
Menajeri randevu talebine sıcak bakarken, Alman oyuncunun Şampiyonlar Ligi ile ikna olacağını ikna etmişti.
Gelinen süreçte Beşiktaş'ın devler liginden uzak kalmasıyla Meyer için randevu talebi de rafa kalktı.