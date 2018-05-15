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  3. 15 Mayıs 2018 17:05

Alman yıldızdan Beşiktaş'a ret !

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Schalke forması giyen Max Mayer'den siyah beyazlı kulübe kötü haber geldi.

Alman yıldızdan Beşiktaş'a ret !

Beşiktaş, bir süre önce Schalke'de forma giyen Max Meyer'in menajeriyle bir araya gelmiş ve devlerin istediği Alman oyuncu için randevu talep etmişti.

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Alman yıldızdan Beşiktaş'a ret !

Menajeri randevu talebine sıcak bakarken, Alman oyuncunun Şampiyonlar Ligi ile ikna olacağını ikna etmişti.

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Alman yıldızdan Beşiktaş'a ret !

Gelinen süreçte Beşiktaş'ın devler liginden uzak kalmasıyla Meyer için randevu talebi de rafa kalktı.

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Alman yıldızdan Beşiktaş'a ret !

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdığı için transferde ilk darbeyi Alman oyuncudan yedi.

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