Almanya-Şili maçında skandal video hakem kararları
Rusya'da düzenlenen Konfederasyonlar Kupası final maçında Almanya ile Şili karşı karşıya geldi. Maça oynanan futboldan çok video hakem kararları damgasını vurdu.
Karşılaşmada skoru, 20. dakikada Diaz'ın savunmadaki hatasını değerlendiren Werner'in asisti ile Lars Stindl'ın attığı gol belirledi ve Almanya rakibini 1-0 yendi.
Ancak maçın ikinci yarısının 59. dakikasında Kimmich ile Arturo Vidal'in kavgasında Vidal'in Kimmich'e attığı tokatı gören hakem Mazic, buna rağmen sadece sarı kartını kullanmakla yetindi.