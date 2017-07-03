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  3. 03 Temmuz 2017 12:30

Almanya-Şili maçında skandal video hakem kararları

Almanya-Şili maçında skandal video hakem kararları

Rusya'da düzenlenen Konfederasyonlar Kupası final maçında Almanya ile Şili karşı karşıya geldi. Maça oynanan futboldan çok video hakem kararları damgasını vurdu.


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Almanya-Şili maçında skandal video hakem kararları

Karşılaşmada skoru, 20. dakikada Diaz'ın savunmadaki hatasını değerlendiren Werner'in asisti ile Lars Stindl'ın attığı gol belirledi ve Almanya rakibini 1-0 yendi.


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Almanya-Şili maçında skandal video hakem kararları

Ancak maçın ikinci yarısının 59. dakikasında Kimmich ile Arturo Vidal'in kavgasında Vidal'in Kimmich'e attığı tokatı gören hakem Mazic, buna rağmen sadece sarı kartını kullanmakla yetindi.


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Almanya-Şili maçında skandal video hakem kararları

Hakem Mazic bu pozisyonda video hakem uygulamasından yararlanmadı. Pozisyonun öncesinde de Almanya'nın penaltı beklentisi vardı ancak bu pozisyon da es geçildi.


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