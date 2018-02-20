  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 20 Şubat 2018 13:49

Almanya'da Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike !

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le karşılaşacak olan Beşiktaş'ı, Almanya'da kötü hava koşulları bekliyor.

Almanya'da Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike !

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş'ı Münih'te oldukça sert bir hava bekliyor.

1/ 10
Almanya'da Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike !

Dev müsabaka öncesi Münih’te kış döneminin en soğuk günleri yaşanıyor. Kentte hissedilen sıcaklığın zaman zaman -10’lara kadar düştüğü kaydedildi.

2/ 10
Almanya'da Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike !

UEFA muhabirlerinin verdiği bilgilere göre TSİ 22.45’te oynanacak maç anında -3 derecelik sıcaklık ve kar yağışı bekleniyor.

3/ 10
Almanya'da Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike !

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş'ı Münih'te oldukça sert bir hava bekliyor...

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM