''Alper Potuk maçı satmış''
Çaykur Rizespor'un Ankaragücü'nü konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı adeta gol düellosuna sahne oldu.
Çaykur Rizespor'un Ankaragücü'nü konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı adeta gol düellosuna sahne oldu.
Paintsil'in 6. dakikada attığı golden sonra konsantrasyonunu kaybeden Çaykur Rizespor savunması, yapılan büyük hatanın ardından 16. dakikada yenilen golle 2-0 geriye düştü.
Ardından 19. dakikada Santos sahneye çıktı. Oyuncunun muhteşem vuruşunun ardından skor 2-1'e geldi.