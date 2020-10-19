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  3. 19 Ekim 2020 00:36

''Alper Potuk maçı satmış''

Çaykur Rizespor'un Ankaragücü'nü konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı adeta gol düellosuna sahne oldu.

''Alper Potuk maçı satmış''

Çaykur Rizespor'un Ankaragücü'nü konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı adeta gol düellosuna sahne oldu.

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''Alper Potuk maçı satmış''

Paintsil'in 6. dakikada attığı golden sonra konsantrasyonunu kaybeden Çaykur Rizespor savunması, yapılan büyük hatanın ardından 16. dakikada yenilen golle 2-0 geriye düştü.

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''Alper Potuk maçı satmış''

Ardından 19. dakikada Santos sahneye çıktı. Oyuncunun muhteşem vuruşunun ardından skor 2-1'e geldi.

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''Alper Potuk maçı satmış''

Devrenin son dakikaları büyük heyecana sahne oldu. 43'te Borven'in vuruşuyla 3-1 öne geçen Ankaragücü, 45+1. dakikada Boldrin'in muhteşem frikiğine engel olamadı ve skor 3-2'ye geldi.

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