Alperen Şengün 2’nci kez NBA All-Star’da

A Milli Takımımızın yıldızı ve NBA'deki temsilcimiz Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star’a seçildi.

Kaynak: DHA / İHA
A Erkek Milli Takımımızın ve Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı'ndan seçilerek NBA All-Star 2026’da sahne almaya hak kazandı. NBA'de 2026 All-Star organizasyonu, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Dome'da düzenlenecek. İlk açıklanan listelerde Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün yer almamıştı. 

Oklahoma City Thunder'dan Shai Gilgeous-Alexander'ın sakatlanmasından sonra Alperen'e bir şans daha doğdu ve beklenen haber NBA Komiseri Adam Silver'dan geldi. NBA'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine Alperen Şengün'ün, Dünya Karması'na dahil edildiği duyuruldu.

Alperen, geçtiğimiz yıldan sonra 2. kez NBA All-Star'da mücadele edecek. Milli basketbolcu böylece bu organizasyona 2. kez seçilen ilk Türk basketbolcu oldu.

23 yaşındaki basketbolcu, NBA'de bu sezon 20.8 sayı, 9.4 ribaund ve 6.3 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.
All-Star maçlarında ABD'li basketbolculardan oluşan iki takım ve Dünya Karması ekibi yer alacak. 8'er oyuncudan oluşan 3 takım, 12'şer dakikalık maçlarda birbiriyle karşılaşacak ve en iyi iki ekip, şampiyonluk müsabakasına çıkacak.

