Amatör Küme maçında hakeme yumruklu saldırı

TFFHGD Isparta şubesinden açıklama

Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği (TFFHGD) Isparta Şubesi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "13.04.2025 tarihinde Emre Stadında oynanan 2. Amatör Lig müsabakası Ali Köyü Birlik Spor Kulübü - Bezirgan Spor Kulübü karşılaşmasında, Ali Köyü Birlik Spor oyuncusu E.K. müsabaka hakemi Aybars Kaya'ya fiziki saldırıda bulunmuştur. Hakemimize karşı yapılan fiili ve sözlü saldırıyı kınıyoruz. Darp raporu alan hakemimiz ilgili kurumlara şikayette bulunmuştur. TFFHGD Isparta ailesi olarak hakemimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tip oyuncuların sahalarda yer almaması ve gerekli cezayı almaları için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz" ifadelerini kullandı.