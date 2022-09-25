Amedspor-Bursaspor maçında terör örgütü paçavraları çıldı
Amedspor-Bursaspor maçında tribündeki terör örgütüne ait paçavralar büyük tepki çekti.
Diyarbakır'daki Amedspor-Bursaspor maçı sorunlu başladı. Bursaspor ısınma yaparken Amedspor tribünlerinden yabancı madde atıldı.
1 / 6
Yaşananlara güvenlik güçleri müdahale ederken sahaya atlayanlar da oldu. Bursasporlu oyuncular soyunma odasına götürülürken taraftarlar güçlükle sakinleştirildi.
2 / 6
Yaşananlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken maçta ortalığı karıştıran bir olay daha yaşandı.
3 / 6
Tribünlerde kaydedilen görüntüler büyük tepki çekti.
4 / 6