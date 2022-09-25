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Amedspor-Bursaspor maçında terör örgütü paçavraları çıldı

Amedspor-Bursaspor maçında tribündeki terör örgütüne ait paçavralar büyük tepki çekti.

Amedspor-Bursaspor maçında terör örgütü paçavraları çıldı - Resim: 1

Diyarbakır'daki Amedspor-Bursaspor maçı sorunlu başladı. Bursaspor ısınma yaparken Amedspor tribünlerinden yabancı madde atıldı.

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Amedspor-Bursaspor maçında terör örgütü paçavraları çıldı - Resim: 2

Yaşananlara güvenlik güçleri müdahale ederken sahaya atlayanlar da oldu. Bursasporlu oyuncular soyunma odasına götürülürken taraftarlar güçlükle sakinleştirildi.

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Amedspor-Bursaspor maçında terör örgütü paçavraları çıldı - Resim: 3

Yaşananlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken maçta ortalığı karıştıran bir olay daha yaşandı.

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Amedspor-Bursaspor maçında terör örgütü paçavraları çıldı - Resim: 4

Tribünlerde kaydedilen görüntüler büyük tepki çekti.

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