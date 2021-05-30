Anadolu Efes, EuroLeague şampiyonu oldu
THY EuroLeague finalinde Barcelona'yı yenen Anadolu Efes şampiyon oldu. Zaferde Shane Larkin ve Vasilije Micic önemli rol oynadı.
THY Euroleague Final Four final maçında İspanya'nın Barcelona ekibi ile karşı karşıya gelen Anadolu Efes Ergin Ataman yönetiminde şampiyon oldu.
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Karşılaşmanın birinci periyotu Barcelona'nın üstünlüğü ile 22-15 tamamlandı.
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İkinci periyotta daha istiklarlı bir oyun sergileyen Anadolu Efes, ikinci çeyreği 24-14 önde tamamladı.
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Anadolu Efes üçüncü çeyrekte de istikrarını korudu ve 26-22 önde kapattı.
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