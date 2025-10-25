  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki EuroLeague’deki Türk derbisİ nefes kesti!

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki EuroLeague’deki Türk derbisİ nefes kesti!

Anadolu Efes, EuroLeague’in 6’ncı hafta maçında sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko’ya 79-69 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 3’üncü galibiyetini alırken Anadolu Efes, 4’üncü kez parkeden mağlup ayrıldı.

Kaynak: DHA / İHA
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki EuroLeague’deki Türk derbisİ nefes kesti! - Resim: 1

Ev sahibi Anadolu Efes mücadeleye “Shane Larkin, Nick Weiler-Babb, Isaıa Cordinier, Roland Smits, Ercan Osmani” ilk 5’iyle başladı. Konuk Fenerbahçe Beko ise “Talen Horton-Tucker, Devon Hall, Tarık Biberovic, Mikael Jantunen, Khem Birch ilk 5’iyle parkede yer aldı.

1 / 6
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki EuroLeague’deki Türk derbisİ nefes kesti! - Resim: 2

Maça Shane Larkin’in 3 sayılık isabetiyle başlayan Anadolu Efes, 8-0 seri yaptı. İlk çeyreğin bitimine 3.46 kala Loyd’un bulduğu 3 sayılık basketle Anadolu Efes farkı 11’e çıkardı: 19-8. İlk periyot Anadolu Efes’in 24-18’lik üstünlüğüyle bitti. 

2 / 6
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki EuroLeague’deki Türk derbisİ nefes kesti! - Resim: 3

İkinci periyoda Fenerbahçe Beko, Melli’nin 3 sayılık isabetiyle başladı ve farkı 3 sayıya indirdi: 24-21. Devreye 7.31 kala Hall’un 3 sayılık isabetiyle sarı-lacivertliler maça denge getirdi: 28-28. 

3 / 6
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki EuroLeague’deki Türk derbisİ nefes kesti! - Resim: 4

Fenerbahçe Beko, Wilbekin’in devreye 30 saniye kala bulduğu 3 sayılık isabetle soyunma odasına 1 sayı farkla önde gitti: 43-44.

4 / 6