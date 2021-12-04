Anadolu Efes'in serisi sona erdi
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 13. hafta maçında Barcelona'ya 95-93 mağlup oldu. Eski takımına karşı kariyer rekoru kıran milli oyuncu Sertaç Şanlı, 24 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
Turkish Airlines Euroleague 13. hafta maçında Anadolu Efes, evinde Barcelona'yı konuk etti.
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Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk çeyreğini 25-20 önde geçen Ergin Ataman'ın ekibi, farkı çift hanelere çıkardığı ikinci çeyrek sonrası devreye 47-37 üstün girdii.
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Üçüncü çeyrekte lacivert-beyazlılar Shane Larkin ve Vasilije Micic ile sayılar bulurken, Barça çeyrek sonunda farkı aşağı çekti ve son on dakika 68-62 Anadolu Efes üstünlüğüyle geçildi.
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Barcelona, son çeyrekte 13 sayı üreten Sertaç Şanlı ile öne geçmeyi başardı. Son saniyelerde rakibini yakalayan Anadolu Efes 80-80 ile maçı uzatmaya taşıdı.
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